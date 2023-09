Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allrode/MZ - „Hier hat die Bandsäge gestanden, dort die Hobelmaschine“, weiß Andreas Schreiber noch genau. Im Bogenschuppen, in dem er steht und der wegen seiner bogenförmigen Dachform so genannt wird, befand sich die Tischlerei, in der sich Andreas Schreiber als Kind aufhielt, wann immer das ging. Gebaut hat die Halle an der Sellstraße in Allrode sein Urgroßvater: Richard Gille.