Sieben Meter tief und zwei Millionen Euro schwer: Am Jägergarten auf dem Quedlinburger Stiftsberg ist ein anspruchsvolles Bauprojekt fast abgeschlossen. Wie nicht nur ein Gelände, sondern auch wertvolles Unesco-Weltkulturerbe gesichert wird.

Seit mehr als zwei Jahren steht an der Stützwand am Jägergarten ein Gerüst, wird an deren Sanierung gearbeitet.

Quedlinburg/MZ. - Sieben Meter tief reicht die Baugrube hinter der barocken Stützmauer am Jägergarten auf dem Stiftsberg in Quedlinburg, mit deren Aushub vor mehr als zwei Jahren begonnen wurde. Nun ist hier ein Neubau entstanden.