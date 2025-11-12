Der Verein „VerEinhorn“ hat sie in die Stadt geholt: eine Nachbildung des „Einhorns von Quedlinburg“. Nun kommt die Kuriosität in Bewegung: Das „Einhorn von Quedlinburg“ zieht durch die Stadt – und Interessierte können dabei sein.

Historische Sensation in Bewegung: Das „Einhorn von Quedlinburg“ wandert durch die Stadt

Das „Einhorn von Quedlinburg“ soll umziehen - und Interessierte können dabei sein.

Quedlinburg/MZ. - Das „Einhorn von Quedlinburg“ zieht um: Im Sommer vergangenen Jahres durch den Verein „VerEinhorn“ in die Stadt geholt, hatten Quedlinburger und Gäste es etwa beim Advent in den Höfen sehen können. Nun soll es seinen Standort wechseln – und alle Interessierten können dabei sein. „Wir machen einen Umzug durch die Stadt“, kündigt Vereinsvorsitzender Bernd Junghans an.