Hingucker statt graue Farbe: Graffiti-Künstler verschönert kahle Wände in Ditfurt

Mit Farbdosen verwandelt Hobby-Künstler Felix Zimmermann ausgewählte Punkte in Ditfurt in Blickfänge. Wo man die Graffiti bestaunen kann.

Graffiti-Künstler Felix Zimmermann verschönert graue Wände in Ditfurt. An der Bushaltestelle begrüßen drei Strauße die Neuankömmlinge.

Ditfurt/MZ - Sie sind grau, schmutzig und häufig beschmiert. In den wenigsten Städten sind sie echte Hingucker. Aber wer mit dem Bus in Ditfurt ankommt, den erwartet ein schöner Empfang: Auf dem der Wartehäuschen recken zum Beispiel drei Strauße ihre Köpfe neugierig den Neuankömmlingen entgegen. So ähnlich sei auch er anfangs angeschaut worden, als er vor sechs Jahren aus Halle nach Ditfurt kam, sagt Felix Zimmermann.