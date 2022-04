Hilfsaktion für die Ukraine: Einmal von Quedlinburg nach Kiew und zurück

Quedlinburg/MZ - Wenn man die schnellste Verbindung mit dem Auto von Quedlinburg nach Kiew nimmt - südlich an Berlin vorbei, über Lodz, Warschau und Lublin - dann fährt man gut 1.500 Kilometer. Zu Fuß ist es etwas kürzer, man kann ja auf Autobahnen verzichten: Vom Quedlinburger Marktplatz bis zum Majdan läuft man 1.459 Kilometer. Diese Strecke können Quedlinburger - und alle anderen, die helfen möchten - jetzt gemeinsam zurücklegen, um die Ukrainer zu unterstützen.

Egal, ob laufen, wandern, mit dem Hund Gassi gehen oder Fahrradfahren. Aus Schritten oder Radumdrehungen werden Kilometer und aus Kilometern Euro. „Let’s move - Einmal Kiew hin und zurück“ - unter diesem Motto hilft die K2-Computer Softwareentwicklung GmbH den Menschen in der Ukraine. Die Firma aus Quedlinburg spendet für jeden zurückgelegten Kilometer einen Euro - und verdoppelt die Summe am Ende.

Die Idee sei entstanden, als er eine Mail von der Organisation „ShelterBox Germany“ bekommen habe, berichtet K2-Chef Jens Hoyer. „Ich hätte natürlich einfach Geld überweisen können“, sagt Hoyer. „Aber es ist doch besser, den Kreis der Menschen, die sich beteiligen, zu vergrößern.“ Also leitete er die Mail weiter an die Mitarbeiter seines Softwarehauses. Und zwei von ihnen - ohnehin durch betrieblich forcierte Körperbetätigung an Bewegung gewöhnt - hatten die Idee: „Wenn Sie bezahlen, dann laufen wir.“ Und so wird es nun sein: Im April läuft die K2-Belegschaft voran - und wer mag und den Ukrainern helfen möchte, macht mit.

„Wir helfen Menschen, die es wirklich nötig haben“

Mit „ShelterBox“ hat Hoyer einen idealen Partner gewonnen. Im Moment sei die Organisation, die weltweit in Not geratene Familien mit Unterkünften, lebensnotwendigen Hilfsgütern und Werkzeugen versorgt, dabei, die Lieferung der Hilfsgüter vorzubereiten, sagt Hoyer. Dazu zählen auch Matratzen, die in Gemeinschaftsunterkünften wie Schulen und Sportzentren in der Westukraine zur Verfügung gestellt werden können. Außerdem sind Hilfspakete mit „ShelterKits“ geplant, die Werkzeuge und Seile, Hygienesets, Solarlampen und Wasserkanister enthalten, um den Menschen zu helfen, die in ihren beschädigten Häusern bleiben müssen.

Jens Hoyer zeigt am Beispiel der Software „Garmin Connect“, wie man die zurückgelegten Kilometer nachweisen kann. Foto: Ingo Kugenbuch

„Viele Menschen, die in die Nachbarländer geflohen sind, konnten kaum zusätzliche Gegenstände mitnehmen. Ihnen wird ‚ShelterBox‘ mit tragbaren Dingen wie Hygieneartikeln und warmer Kleidung helfen“, so Hoyer. Zusätzlich planen die Helfer eine Bargeldunterstützung, damit die Menschen ihre dringendsten Bedürfnisse befriedigen können. Hoyer: „Mit unserem ganz kleinen Beitrag können wir Menschen helfen, die es wirklich nötig haben.“ Weitere Sponsoren, die sich an der Aktion beteiligen, seien ausdrücklich willkommen, so der K2-Chef.

„Nach dem Schwitzen gibt es Musik, Grillwurst und kühle Getränke“

Das große Finale kommt am 30. April. Da will das K2-Team mit allen gemeinsam im Quedlinburger Brühlpark die letzten Kilometer meistern. Teilnehmen kann auch hier jeder. Treffpunkt ist die Firmenterrasse in der Billungstraße 2. Von 10 bis 15 Uhr können alle mit der einen oder anderen 1-Kilometer-Runde im Brühlpark das Spendenkonto weiter auffüllen. K2 erfasst die Daten vor Ort. „Nach dem Schwitzen gibt es Musik, Grillwurst und kühle Getränke“, kündigt Hoyer an.

Für die 18 K2-Mitarbeiter ist nicht nur vom Unternehmen geförderter Sport während der Arbeitszeit normal. Sie sind es auch gewohnt, anderen Menschen zu helfen. So haben sie etwa im vergangenen Jahr 4.000 Euro aus ihren Weihnachtsvergütungen an die Hochwasseropfer im Ahrtal gespendet. Und am Tag ihrer Weihnachtsfeier sind sie in der David-Sachs-Schule vorbeigegangen, um den Kindern dort Inline-Skates zu schenken. „Das geht ans Herz“, sagt Jens Hoyer. „Das ist besser als jede Droge.“

So kann jeder der Ukraine helfen:

Wer seine zurückgelegten Kilometer melden möchte, kann dies unter der Mail-Adresse LetsMove@k2-computer.com erledigen. Ein Foto von der App oder der Fitness-Uhr dazu reicht als Nachweis.

Spenden sind auch möglich: K2-Computer Softwareentwicklung GmbH, Iban DE62 8006 3508 2006 8255 00.