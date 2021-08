Hilfe gegen Hass und Vorurteile

Magdeburg/Quedlinburg/MZ - Bei einer Führerscheinkontrolle am Straßenrand ist es passiert. Zwei Polizisten schauen in den Ausweis der Person, die sie kontrollieren, und werden stutzig. Sie lesen einen männlichen Vornamen, sehen aber eine Frau am Steuer.

Die fühlt sich dort sichtlich unwohl und möchte die Kontrolle am liebsten so schnell wie möglich hinter sich bringen. Doch eigentlich hat sie überhaupt nichts verbrochen. Bei transgeschlechtlichen Personen kommt es häufig vor, dass im Ausweis ein Name steht, der nicht zum äußerlich sichtbaren Geschlecht passt. Eine Straftat ist das nicht. „Transgeschlechtliche Menschen oder Lesben und Schwule werden in der Gesellschaft immer sichtbarer“, sagt Grit Merker. Die 42-Jährige ist Polizistin und arbeitet unter anderem daran, dass sich niemand mehr bei einer Verkehrskontrolle oder einer anderen Polizeimaßnahme schlecht fühlen muss, sofern er keine Straftat begangen hat.

Eine völlig neue Stelle bei der Polizei

Seit einem Jahr ist sie die Ansprechpartnerin für die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTTI) bei der Polizeiinspektion Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt. Sie hält Vorträge, erstellt Infomaterial und fährt überall hin, wo sie gebraucht wird. Die Stelle ist neu bei der Polizei, so etwas gab es in Sachsen-Anhalt zuvor noch nie.

Merkers Büro befindet sich in Magdeburg, sie ist jedoch für das ganze Bundesland zuständig. „Ich habe genug zu tun“, sagt sie. Regelmäßig fährt sie beispielsweise nach Aschersleben in die Fachhochschule der Polizei, um dort Vorträge zu halten. Sie arbeitet auch mit der Hochschule Merseburg zusammen, wo es eine Professur für Sexualwissenschaft und Sexuelle Bildung gibt. In Halle oder anderen Städten ist sie unter anderem bei Festivals oder Großveranstaltungen wie dem Christopher-Street-Day im Einsatz.

Altes Gesetz ist noch tief in den Köpfen verwurzelt

Bis 1994 waren sexuelle Handlungen zwischen Männern in Westdeutschland noch strafbar. Die DDR hatte einen Paragrafen, der Sex zwischen Homosexuellen verbot, bereits 1989 gestrichen. Als Merker 1998 bei der Polizei anfing, spürte sie teilweise recht deutlich, dass das alte Gesetz in den Köpfen mancher Kollegen noch tief verwurzelt war.

„Es fielen schon so manche schlimmen Sprüche, und man hat gemerkt, dass in vielen Bereichen einfach die Sensibilität gefehlt hat“, sagt sie. Bis heute habe die Polizei „viel nachzuholen“. Denn wie Merker selbstkritisch einräumt, haben viele LSBTTI-Personen zu Recht Vorbehalte, wenn sie mit Polizisten in Kontakt kommen. Zu häufig seien sie in der Vergangenheit mit ihren Anliegen nicht ernst genommen, oder gar direkt diskriminiert worden.

Merker versteht sich als Verbindung zwischen Polizei und LSBTTI-Gemeinschaft. Sie ist sowohl für Bürger als auch für Kollegen aus der Dienststelle Ansprechpartnerin und vermittelt Kontakte zu Hilfseinrichtungen. Wenn Bedarf besteht, begleitet sie Zeugen oder Opfer sogar zur Zeugenvernehmung. „Wir müssen dafür sorgen, dass das Vertrauen in staatliche Stellen wächst“, sagt sie. Das gelte sowohl für das Verhalten von Polizeibeamten gegenüber Betroffenen als auch für Strafverfahren. Denn Straftaten, die sich gegen die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität einer Person richten, gelten als Hasskriminalität und werden gesondert behandelt und entsprechend härter bestraft als andere Beleidigungen.

In ganz Sachsen-Anhalt wurden im Jahr 2020 aber insgesamt nur 14 Fälle von Hasskriminalität gegen LSBTTI-Personen gemeldet. 2019 waren es neun und 2018 sogar nur ein Fall. Laut Merker seien diese Zahlen viel zu niedrig. Sie vermutet, dass die meisten Fälle einfach nicht zur Anzeige gebracht werden. Merker will alle Betroffenen ermutigen, sich bei der Polizei zu melden. Wenn unmittelbare Gefahr besteht, solle jeder den Notruf wählen, aber in allen anderen Fällen stehe sie zur Verfügung.

Kontakt zu Grit Merker per E-Mail an lsbtti@polizei.sachsen-anhalt.de oder unter Telefonnummer 0391/5 07 58 38.