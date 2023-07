EnviaM unterstützt die Kindertagesstätte in Schielo. Kurz vorm Sommerfest werden Raufen und ein Spielgerät aufgebaut und Reparaturen erledigt.

Hilfe fürs „Zwergenhaus“ in Schielo

Schielo/MZ - „Ich habe schon gefragt, ob wir sie öfters buchen dürfen“, sagt Kathrin Edel, die Leiterin der Kindertagesstätte „Zwergenhaus“ in Schielo und Vorsitzende des Trägervereins „Zwergenland“. Und mit „sie“ meint sie Jörg Günther, Maik Hauf, Ralf-Günter Oertel, Steffen Mosebach, Tobias Schmelzer und Toni Quilitzsch, allesamt Mitarbeiter der enviaM-Gruppe. Sie waren am Donnerstag in der Einrichtung und haben zwei Sitzraufen und ein Spielgerät aufgebaut. Und darüber hinaus hätten sie noch anderes gleich mit erledigt, kleinere Schönheitsreparaturen vorgenommen, sagt die Kita-Leiterin. „Wir freuen uns, dass das Projekt zustande gekommen ist.“