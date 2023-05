Wer als Pilger in Erinnerung an die letzte Reise Kaiser Otto I. vor 1.050 Jahren auf dem Weg nach Magdeburg ist, in Quedlinburg Station gemacht und erneut zum Mitpilgern eingeladen hat.

Die fünfte Etappe der Pilgertour auf den Spuren Otto I. startet am Donnerstagmorgen an der Stiftskirche in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ - „Wen Gott auf den Weg schickt, dem steckt er einen Edelstein in die Tasche“, sagt Christoph Carstens, Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Quedlinburg. Den Frauen und Männern der Gruppe, die am Donnerstagmorgen in der Krypta der Stiftskirche zusammengekommen sind und die sich gleich auf den Pilgerweg in Richtung Halberstadt begeben werden, gibt er nicht nur Glitzersteinchen mit, sondern auch kleine spitze Nadeln.