Heiß begehrt: Der Run auf Holz hat im Harz begonnen

Quedlinburg/MZ - Es ist eine Katastrophe mit Ansage: In nicht einmal fünf Wochen - noch ehe es richtig kalt wird - soll die Gasumlage in Kraft treten. Sie wird die ohnehin explodierenden Gaspreise noch weiter in die Höhe treiben. Den Menschen macht das angst. Viele versuchen möglichst wenig Geld auszugeben und damit für schlechte Zeiten zu sparen - die wohl nicht lange auf sich warten lassen werden. In der Folge ist der Ifo-Geschäftsklimaindex erneut gesunken. Andere setzen auf Altbewährtes: Sie heizen statt mit Gas mit Kohle oder Brennholz. Der Run auf die archaischen Brennstoffe hat begonnen.