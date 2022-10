Heimatverein Dankerode gibt Wanderkarte heraus

Dankerode/MZ - Schon bald wird sie erhältlich sein für zwei Euro – in der Stadtinformation in Harzgerode, im Büro in Dankerode und bei Vermietern von Ferienunterkünften: die neue Wanderkarte um Dankerode. Zufrieden, ja, und auch ein Stück weit erleichtert, klappt Liane Engelhardt, die Vorsitzende des Heimatvereins, ein Exemplar auf. Es ist vollbracht. Drei Jahre Arbeit stecken in der Karte, um die sich allen voran Dorothee Brachmann verdient gemacht hat, in deren Richtung Liane Engelhardt ein großes Dankeschön ausspricht.