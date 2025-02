Hedersleben will alte Hebesätze lassen – was der Gemeinde dann droht

In Hedersleben könnten die Grundsteuer-Hebesatz erhöht werden.

Hedersleben/MZ/son. - Um bis zu 140 Punkte sollte der Grundsteuer-Hebesatz in der Gemeinde Hedersleben angehoben werden. Eine entsprechende Satzung hatte die Verbandsgemeinde Vorharz dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt, damit Hedersleben in etwa die Steuereinnahmen hat wie vor der Grundsteuerreform. Der Gemeinderat hatte sich aber darauf verständigt, es bei den alten Sätzen zu belassen. Bei der nächsten Ratssitzung am 27. Februar kommt das Thema erneut auf die Tagesordnung.