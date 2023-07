Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hausneindorf /MZ - Im vollgepackten Auto ist die fünfköpfige Familie in den Winterurlaub ins Sauerland gefahren. Und wie vollgepackt der Wagen war! Denn neben den Eltern, den drei Kindern und dem Gepäck – Winterjacken brauchen mehr Platz als Sommer-Shirts – musste auch der Rollstuhl von Tochter Pauline mit. „Wir haben gut gepackt, auch was hinten mit in den Fußraum gelegt. Aber den Schlitten haben wir dann doch nicht mehr mitbekommen“, erinnert sich Stephanie Umann an die Reise vor gut zwei Jahren zurück.