Hat Mieter im Jahr 2010 Feuer in seiner Wohnung in Quedlinburg gelegt?

Die Feuerwehr ist am Morgen des 12. Oktober 2010 in der Erlenstraße im Einsatz. Gegen 3 Uhr war sie wegen eines Brandes in einer Wohnung der dritten Etage des Sechsgeschossers alarmiert worden.

Quedlinburg/MZ - Für die Menschen in dem sechsgeschossigen Wohnhaus in der Quedlinburger Erlebenstraße findet die Nacht ein jähes Ende: Gegen 3 Uhr morgens brennt es in einer Wohnung im dritten Stock lichterloh. Manche schaffen es, durch Nachbarn alarmiert, selbst das Haus zu verlassen; andere werden durch die Feuerwehr aus ihren Wohnungen geholt. Mehrere Menschen, darunter ein 14 Monate altes Kleinkind, werden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht. Als Ursache des Feuers wird schwere Brandstiftung vermutet, ein Tatverdacht richtet sich gegen den Mieter der Brandwohnung. Der damals 49-Jährige steht stark unter Alkoholeinfluss; weil er verwirrt wirkt, auch mit einem Samuraischwert umherläuft, wird er in eine psychiatrische Klinik gebracht.