Hat eine Familie aus dem Harz gewildert und gehehlt?

Schwanebeck (vs) - Nachdem gegen drei Männer wegen Einbruchs, Diebstahls, gewerbsmäßiger Wilderei an mindestens 30 Tieren und Hehlerei ermittelt wird, sitzt ein Hauptverdächtiger noch immer in Untersuchungshaft. Dies erfuhr die Volksstimme aus Ermittlerkreisen.