Landkreis Harz/MZ - Um alle seine Investitionsvorhaben in diesem Jahr umzusetzen, hätte der Landkreis Harz knapp 3,27 Millionen Euro an Krediten aufnehmen müssen – zu viel, findet das Landesverwaltungsamt in Halle und hat mehrere Punkte gestrichen, um den Kreditbedarf um 1,16 Millionen Euro zu senken. Davon betroffen ist unter anderem die Ortsdurchfahrt von Siptenfelde, eine Kreisstraße: 200.000 Euro waren im Haushalt für dieses Jahr eingeplant, jetzt steht dafür eine rote Null in der neuen Auflistung der Investitionen.