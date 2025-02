Anders als andere Harzstädte kann Harzgerode einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Dennoch muss auch in Zukunft weiter gespart werden. Warum das so ist, und was das konkret für die Harzgeröder bedeutet.

Harzgerode/MZ. - In wenigen Wochen ist in Harzgerode Baustart für das neue Hallenbad in der Friederikenstraße. Für den Parkplatz mit 400 Stellflächen ist ebenfalls Baubeginn. Und in Straßberg soll die alte Schule abgerissen werden. Auch 2025 werden wieder Millionen investiert.