Im Harzer Weingut in Westerhausen laufen letzte Arbeiten für den Jahrgang 2022.

Harzer Weingut in Westerhausen: Letzte Arbeiten für den Jahrgang 2022

Westerhausen/MZ - Saskia Appenroth nimmt das oberste der Etiketten vom Stapel, legt das mit einem lustigen Teufel unter der Aufschrift „Harzer Weindeibl“ bedruckte Papier in die Anleimmaschine. Über eine Walze wird das Papierviereck hindurchgeschoben, dabei mit einer dünnen, gleichmäßigen Leimschicht versehen. Das Etikett platziert Saskia Appenroth, Mitarbeiterin im Harzer Weingut, auf eine der vor ihr liegenden Flaschen. Weitere der Etiketten, die in einer Druckerei in Harzgerode gedruckt werden, auf weiteren Flaschen folgen.