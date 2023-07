Auf manchen Strecken lässt die Disziplin zu wünschen übrig, sagt der HVB-Chef. Mit diesen Plänen will das Unternehmen das Problem lösen.

HVB sorgt für Ordnung in Harzer Bussen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landkreis Harz/MZ - Die Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) wollen mit Beginn des neuen Schuljahres mehr Personal in Bussen im Schülerverkehr einsetzen. Damit, so sagte HVB-Geschäftsführer Christian Fischer auf Nachfrage der MZ, soll für mehr Ordnung in den Bussen gesorgt werden.