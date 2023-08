Drei Tage wurde in Altenbrak gefeiert, stellten sich Vereine, Künstler, Handwerker, Händler und Institutionen vor. Der Thalenser Ortsteil war am Wochenende Gastgeber für die dritte Auflage des Harzfests. Zahlreiche Besucher aus nah und fern überzeugten sich von der Leistungsfähigkeit das Landkreises Harz.

Harz in Feierlaune: Altenbrak kann Großveranstaltung

Harzfest in Altenbrak: Musik, Meilen und mehr

Das Wochenende hat’s gezeigt: Altenbrak kann Großveranstaltung. Tausende Besucher aus nah und fern kamen am Wochenende in den Thalenser Ortsteil.

Altenbrak/MZ - Graue Wolken am Samstagvormittag über der Kreisstadt, der Verkehrsfunk verliert keine Silbe über die Straßenlage um Altenbrak. Im Ortsteil von Thale benötigt niemand einen Regenschirm, der Verkehr rollt auf der eingerichteten Einbahnstraße, die den Festplatz des Harzfestes an den Bodewiesen mit den großen Parkplätzen im Umfeld des geschlossenen Bergschwimmbades verbindet. Er würde noch besser laufen, wenn Falschparker nicht für kurzzeitige Behinderungen und Dispute sorgen. Der Cabrio-Bus mit freundlichem Fahrer bringt als Shuttle die Besucher von der Autotür bis zur Festmeile, auch wenn in Party-Richtung Wartezeiten nicht ausbleiben. „Hätte ich mich ausgekannt, wäre ich gelaufen“, sagt Klaus Zorn, „auf der kurzen Strecke hätte ich den bestimmt abgehängt.“