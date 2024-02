Innerhalb von zwei Wochen wurden im Harz zwei Geldautomaten gesprengt. Vor zwei Wochen schlugen Unbekannte in Blankenburg zu, jetzt mitten in Thale. Der Schaden ist hoch. was Thales Bürgermeister fordert.

Thale/MZ. - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten der Harzer Volksbank in Thale gesprengt. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden an der Filiale am Rathausplatz ist aber enorm. Im Einsatz waren die Thalenser Feuerwehr und das Technische Hilfswerk; die Polizei ist gegenwärtig noch zur Spurensicherung vor Ort.