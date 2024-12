Anderthalb Jahre lang war die M1-Tankstelle im Harz-Dorf Allrode geschlossen. Nun sind die Zapfsäulen im Thalenser Ortsteil wieder in Betrieb. Welchen Service Kunden dank neuer Technik erhalten und was bald im ehemaligen Restaurant der Station einzieht.

Allrode/MZ. - Freude und Erleichterung bei allen Beteiligten: Die M1-Tankstelle in Thales Ortsteil Allrode hat die technische Überprüfung bestanden und gleich im Anschluss, noch am Donnerstagabend (12. Dezember) ihren Betrieb aufgenommen. „Ich selbst war der Erste, der getankt hat“, es sei schön gewesen, endlich tanken zu können, sagt Mersad Mukic von Mukic-Immobilien, dem Eigentümer der Anlage am Ortsausgang in Richtung Bärenrode.