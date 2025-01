Digitalisierung ist in der ambulanten Pflege ein großes Thema. Auch beim Sozial- und Krankenpflege-Service Ralph Gehrke in Blankenburg. Der hat mit Alexandra Wawra aus Güntersberge seit einem Jahr eine neue Inhaberin. Wie das kam und welche Herausforderungen es gibt.

Blankenburg/Güntersberge/MZ. - Der Name ist der alte: Sozial- und Krankenpflege-Service Ralph Gehrke. Und doch hat sich in letzter Zeit einiges getan. Vor allem digital aufgerüstet wurde. Und mit Alexandra Wawra hat der in der in der Helsunger Straße in Blankenburg ansässige ambulante Pflegedienst, der auch mehrere Wohngemeinschaften betreibt, seit einem Jahr eine neue Inhaberin.