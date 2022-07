Fleischermeister in Thale hat ein Händchen für Kirchturmuhren

Die Handwerkskammer Magdeburg hat Bernd Brehmer den Goldenen Meisterbrief verliehen. Viele Jahre war der Thalenser zwischen Ebersbach und Stralsund unterwegs. Was ihn antreibt.

Thale/MZ - Bernd Brehmer steht am Seilzug und zieht mit seinen Gefährten das Zifferblatt der Uhr von St. Aegidii in Quedlinburg auf den Turm, auf der Ostseite, damit sie gut zu sehen ist. Brehmer schwärmt vom Anthrazit des Blattes und dem Gold von Ziffern und Zeigern. „Eine tolle ehrenamtliche Herausforderung in meinem Alter“, freut sich der Thalenser, der weiß, rund um die historische Kirche gibt es noch viel zu tun. „Als Nächstes geht es dann ans Mausoleum.“ Doch von Hause aus ist der Mann vom Jahrgang 1944 eher Spezialist für Rippenlöser, Ausbeinmesser und Knochensäge.