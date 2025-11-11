Am 16. November startet die Anmeldung für die „Hölle von Q“ 2026 – schnell sein lohnt sich, denn die ersten 100 Startplätze sind heiß begehrt. Zum Jubiläum des Harzer Triathlons gibt es erstmals die Chance auf den halben Startpreis.

Halber Preis für Teamgeist: Was bei der Jubiläumsausgabe der „Hölle von Q“ neu ist

Quedlinburgs Innenstadt ist das Ziel der „Hölle von Q“. Ihre zehnte Auflage findet am 30. August 2026 statt.

Quedlinburg/MZ/son. - Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Athleten, die beim Mitteldistanztriathlon „Hölle von Q“ 2026 starten wollen, können sich ab Sonntag, 16. November, um 9 Uhr online anmelden – „die ersten 100 Plätze sind erfahrungsgemäß innerhalb einer Stunde verkauft“, sagt Initiator Mark Hörstermann. Wer schon weiß, dass er bei der zehnten Auflage am 30. August antritt, und schnell ist, kann ein paar Euro sparen: Die ersten 100 Plätze sind die günstigste von drei Preiskategorien. In diesem Jahr gibt es aber auch die Möglichkeit, zum halben Preis mitzumachen.