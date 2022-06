Gymnasium in Thale endet nach Klasse 9

Lehrer, Schüler und Kommunalpolitiker möchten, dass es einen zehnten Jahrgang am Gymnasium in Thale gibt. Was allerdings die Gründe und Argumente dagegen sind.

Thale/MZ - Stifte und Bücher werden in gut zwei Wochen vorerst beiseitegelegt - das Schuljahr endet, die Sommerferien beginnen. Die Wochen, in denen die Gedanken der Kinder und Jugendlichen sich nicht um die Schule drehen. Doch manche Noch-Neuntklässler des Europagymnasiums „Richard von Weizsäcker“ Thale sind sicherlich nachdenklich und unsicher: Was passiert in Klasse zehn, wenn ich neue Lehrer und Mitschüler habe - und auf eine andere Schule gehe?