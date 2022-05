Gruppe aus Quedlinburg wandert seit 30 Jahren an Himmelfahrt durch den Harz

Quedlinburg/MZ - „30 Jahre - Seit 1992 unterwegs“ steht auf der Broschüre, die Andreas Bürkner zur Erinnerung an 30 Vatertagswanderungen im Harz und dem Harzvorland herausgegeben hat. Er selbst machte sich 28 mal im Kreise seiner Freunde auf den Weg und kam dabei auf 394 Kilometer. Teilnahme- und Entfernungs-Rekordhalter dagegen ist Waldi, der 428 der 444 Gesamtkilometer auf seinen 29 von 30 Touren unter seine Schuhsohlen nahm. „Mit 74 Jahren gelte ich zudem als der Älteste in unserer Gruppe“, erzählt er beim abendlichen Treff der sportlichen Herren im Mummental. Schließlich wollen sie die Jubiläumstour noch mal akribisch durchsprechen. Sie heißen am Vatertag schlicht Andreas, Marco, Waldi, Egon oder Wenzel und sind die restlichen Tage des Jahres in ganz unterschiedlichen Berufen tätig oder schon Rentner. Sie sind alteingesessene Quedlinburger und „Zugehuckte“.

