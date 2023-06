Westerhausen/MZ - Nervös vor ihren großen Auftritten am morgigen Freitag sind sie nicht, versichern Grundschüler aus Neinstedt und Westerhausen, die in dieser Woche gemeinsam eine Zirkusvorstellung einstudieren. Sie haben nämlich schon viel geprobt, wissen, was sie zu tun haben. „Und wenn mal was falsch ist, überspielt man das einfach. Die Zuschauer wissen ja nicht, dass es falsch ist“, berichtet ein Mädchen, das zur Gruppe der Trapezkünstler gehört. Ein Junge, der sich auf Glasscherben legt, erklärt, warum er sich dabei nicht schneidet – das Geheimnis soll aber geheim bleiben, bittet er beim Redakteursbesuch am Mittwoch. Es ist auch der Tag mit der Kostümprobe.

Zu sehen sind unter anderem Indianer, die auf dem Schwebebalken turnen, Zauberer und Clowns, Akrobaten und Jongleure, Piraten und die „Feuershow im Dschungel“-Gruppe.

Letztere probt das Einlaufen in die runde Manege, dann entzünden die Teilnehmer ihre kleinen Fackeln, präsentieren sich damit dem Publikum und „berühren“ das Feuer. Wie sie sich verabschieden, wird ebenso trainiert.

Ruhige Bewegungen und gespiegelte Figuren auf dem Schwebebalken. (Foto: Sonnemann)

„Allez hopp“ ist dabei immer das Kommando. Ruft ein Trainer vom Projektcircus Klecks „allez“, dann nehmen beispielsweise die Jongleure die Bälle hinter den Rücken oder die Indianer fassen sich an den Händen. Bei „hopp“ kommt die Verbeugung aller Teammitglieder in Richtung der Zuschauer. Diese können sich am Freitag von sportlichen, witzigen sowie magischen Einlagen der Mädchen und Jungen begeistern lassen.

Während am Mittwoch im rot-gelben Zirkuszelt nahe des Tierparks in Westerhausen die Schwebebalken- und die Trapezkünstler ihre akrobatischen Figuren – wie Stehspagat in der Luft – üben, sind die Jongleure in der Turnhalle nebenan ins Trainieren vertieft: Einige strecken ihre Zungen raus, was Kinder oft machen, wenn sie konzentriert sind. Sie nutzen zum Beispiel bunte Ringe und Leuchtbälle für ihre Shows, ein Junge hat gleich vier silberne Hula-Hoop-Reifen im Griff, auch zwei junge Einradfahrerinnen zeigen ihr Können.

„Die Kinder haben viel Freude und sind nachmittags ausgepowert“, berichtet Franziska Gallun, Lehrerin der Erstklässler aus Westerhausen. „Und manche Kinder, die eher ruhig sind, blühen in der Manege auf.“ Gallun hat zudem einige Talente ausgemacht.

Mit bunten Ringen jonglieren Grundschüler aus Westerhausen und Neinstedt. (Foto: Sonnemann)

Auch Westerhausens Schulleiterin Regina Meseg ist begeistert: von den Grundschülern aus Neinstedt und Westerhausen, vom Team des Projektcircus Klecks, vom Bad Suderoder Mineralbrunnen, der Wasserkisten gesponsert hat, und von den Eltern. Viele von ihnen waren am Sonntag gekommen, um beim Aufbau etwa des großen Zeltes zu helfen. Abbau ist Freitagabend.

Davor haben die Kinder ihre beiden zweistündigen Vorstellungen: um 14.30 und um 17 Uhr. Eltern und Verwandte sind die Zuschauer, Karten gibt es vor Ort jedoch auch für alle anderen Interessierten. Meseg vermutet, dass die zweite Vorstellung voll werden könnte. So war es zumindest vor vier Jahren, als Zirkus Klecks schon einmal mit Kindern aus den beiden kleinen Grundschulen zusammengearbeitet hat.