Grünkohl, Senf und Co.: Womit sich Harzer Unternehmen in Berlin präsentieren

Harzer Unternehmen präsentieren sich noch bis zum 29. Januar auf der Grünen Woche in Berlin. Was es neben Geschmackserlebnissen zu entdecken gibt.

Gerti Braun wirbt als Hexe am Stand der Keunecke Feinkost für die Produkte aus Badeborn.

Quedlinburg/Halberstadt/Berlin/MZ - „Mama, da ist eine Hexe“, ruft der kleine Leon und zeigt auf Gerti Braun. Keiner verbindet wohl Kenntnis des Produktspektrums von Keunecke Feinkost und das Hexenspiel so gut wie sie, die nicht nur Vertriebsmitarbeiterin bei dem innovativen Unternehmen, sondern einfach ein Original in der Halle 23 auf der Grünen Woche in Berlin ist. Das Harzer Symbol mit dem Hexenbesen wirbt seit über einem Jahrzehnt für die Badeborner Erzeugnisse.