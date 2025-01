Fasching im Harz Großer Karnevalsumzug durch Thale: Vorgeschmack auf Programm 2025 im Klubhaus

Die Stadt Thale und der Thalenser Carneval-Club suchen weitere Teilnehmer am farbenfrohen Karnevalsumzug. Wie man mitmachen kann und was Besucher des Faschingsspektakels in der Harz-Stadt noch wissen müssen.