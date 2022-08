Große Solidarität nach Familientragödie im Harz

Am Schicksal einer Familie aus Thale nehmen derzeit viele hundert Menschen Anteil. Wie eine ganze Stadt den Mädchen helfen will.

Thale/MZ - Sie wollten eine kleine glückliche Familie sein, und nun ist es doch passiert. Innerhalb weniger Wochen verloren die 17 Jahre alte Vada und ihre achtjährige Schwester Mayra aus Thale ihre Eltern. Die Geschwister stehen nun plötzlich allein im Leben.

„Neben den trauernden Großeltern und Verwandten wollen wir den beiden ein Rettungsanker sein“, sagt Frank Hirschelmann, der für die Mädchen einen Spendenaufruf gestartet hat. „In erster Linie wollen wir den Mädels Kraft geben, dass jemand im Hintergrund für sie da ist“, erklärt er.

Der Familienvater aus Thale fühlt sich mit der Familie besonders verbunden - seine Tochter Norah ist seit der fünften Klasse mit Vada befreundet. Das Schicksal der Thalenser Familie gehe ihr besonders nahe. Die Teenager unternehmen viele Dinge gemeinsam. Nach den Ferien werden die Mädchen die elfte Klasse des Ballenstedter Gymnasiums besuchen.

Frank Hirschelmann und seine Frau sind tief bewegt vom Schicksal der Mädchen und fühlen sich verantwortlich. Die Spenden sammeln sie, damit die Mädchen, um die sich jetzt die Großeltern kümmern, in ihrem Elternhaus in Thale wohnen bleiben können. Auf einer inzwischen für die beiden Mädchen eingerichteten „PayPal – Spendenaktionsseite Familie Kirschner/Becker“ heißt es: „Die uns lieb gewordene Vada steht nun plötzlich mit ihrer kleinen Schwester Mayra allein in der Lebensrealität. Neben trauernden Oma, Opa, Tante und Onkel wollen wir den beiden ein Rettungsanker sein. Vada will kämpfen, für sich und ihre Schwester das begonnene und das erdachte Lebenswerk von ihren Eltern, Jeannine und Mike, weiterzuführen. Die Lebensrealität strömt erbarmungslos auf sie ein. Wir wollen ihnen helfen ihre Zukunft möglichst lebenswert zu gestalten. Helft bitte mit und werdet ein Teil eines riesigen Netzes.“

Derzeit erleben sie eine riesige Welle der Unterstützung. „Ich bin wahnsinnig beeindruckt von der Bereitschaft der Menschen zu helfen, dass den Mädchen zwar nicht das Leid genommen wird, aber dass ihnen nicht auch ihre Zukunft genommen wird und sie ihr Elternhaus behalten können“, so Hirschelmann. Das Geld solle dazu verwendet werden, den Kredit, der derzeit noch das Haus und Grundstück belaste, etwas zu verringern. „Wir wollen den Mädchen ersparen, dass sie auch noch ihr Elternhaus verlieren.“

Erst vor wenigen Wochen erlag Vater Mike seiner Krankheit. Kurz darauf hat auch seine Frau Jeannine den Kampf gegen ihre Krankheit verloren. Zurück bleiben ihre beiden Töchter. „Noch bei der Beerdigung Anfang Juni hat Ehefrau Jeannine eine sehr beeindruckende Rede gehalten“, sagt Hirschelmann. Die Hoffnung, dass die Mutter noch lange mit ihren Kindern vereint bleibt, erfüllte sich nicht. Zu dem Zeitpunkt habe keiner der anwesenden Trauergäste gedacht, dass sie selbst nur wenige Wochen später sterben würde. „Die Eltern waren extrem stark. Haben immer für ihre Kinder gekämpft, damit es ihnen gut geht. Sind dagewesen, auch wenn ihr Gesundheitszustand es nicht zuließ.“

Die beiden Mädchen sollten sich von einer liebevollen Gemeinschaft von Freunden und einer erweiterten Familie umgeben fühlen, die sie mit Liebe und allen verfügbaren Mitteln umarmen werde, um sicherzustellen, dass sie alles hätten, was sie bräuchten, erklärt Frank Hirschelmann. Wie er sagt, würden Mayra und Vada von ihren Großeltern betreut, und sie würden noch einen langen Weg vor sich haben, um die Trauer zu bewältigen und wieder Stabilität zu finden. Zusätzlich zum Tod der Eltern muss Vada auch noch den Verlust eines enges Freundes verkraften, der vor wenigen Wochen tödlich verunglückte. „Vada ist eine starke Persönlichkeit“, so Hirschelmann. Die Teenagerin wolle jetzt vor allem für ihre kleine Schwester da sein, sagt er.

Und dabei will ihr Familie Hirschelmann zur Seite stehen. Die angestrebte Spendensumme von anfangs 5.000 Euro ist inzwischen schon weit überschritten. Mehr als 400 Menschen folgten dem Spendenaufruf seit Sonntagabend, um die Mädchen und auch deren Großeltern zu unterstützen. Am Donnerstagabend hat die Spendensumme bereits die Marke von 13.000 Euro überschritten.

Die Aktion läuft noch bis zum 31. August. Viele der Spenderinnen und Spender drücken ihre Trauer aus und verbinden damit Wünsche, dass es der Familie gelingen möge, mit dem Verlust umzugehen.

