Die Lagerhalle, die in Quedlinburg in Flammen aufgegangen ist, ist zum Teil eingestürzt. Dabei wurde ein Feuerwehrmann unter den Trümmern begraben. Foto:

Quedlinburg (dl) - Bei einem Großbrand am frühen Samstagmorgen sind drei Feuerwehrleute verletzt worden, einer davon schwer. Nach Angaben der Feuerwehr Quedlinburg brach in der Nacht zum 30. Oktober das Feuer in einer Lagerhalle im Augustinern in der Innenstadt von Quedlinburg aus. Dies teilte die Feuerwehr auf Anfrage der Volksstimme mit.

Feuerwehrmann aus Quedlinburg in Klinik für Brandopfer in Halle

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits zu einem Vollbrand ausgeweitet. Bei den Löscharbeiten gab ein Teil der Lagerhalle nach und begrub einen Feuerwehrmann unter sich. Dabei erlitt er schwere Brandverletzungen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber zum Hospital Bergmannstrost in Halle geflogen, einer Spezialklinik für Brandopfer.

"Er hat schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen", erklärt Vize-Stadtwehrleiter Sebastian Petrusch. Zwei weitere Feuerwehrleute wurden, so Petrusch weiter, bei dem Löscheinsatz leicht verletzt und ambulant versorgt.

Der Brand hat die Lagerhalle in Quedlinburg zerstört. Foto: Holger Mücke/ Feuerwehr Quedlinburg

Weberstraße in Quedlinburg wegen Großbrand gesperrt

In der Vergangenheit war die Lagerhalle von einer Spedition genutzt worden. Ob zum Zeitpunkt des Brands Gegenstände in der Halle deponiert waren, ist bislang unklar. Die angrenzende Weberstraße ist bis auf Weiteres gesperrt.

Im Einsatz waren 55 Einsatzkräfte der Feuerwehren Quedlinburg, Thale, Gernrode, Ditfurt, Westerhausen und Rieder. Außerdem wurde das Technische Hilfswerk mit Fachberatern zum Einsatz hinzugezogen. Auch acht Mitarbeiter des Rettungsdienstes wwaren vor Ort.