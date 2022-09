Großbrand im Harz: In Schierke liegen die Nerven blank

Nich immer kämpfen Hunderte Feuerwehrleute gegen den aktuellen Großbrand im Harz. Mit Blick auf das aktuelle Geschehen herrscht in Schierke Angst - könnte der Ort bei einem neuen Feuer zur Todesfalle werden?

Wernigerode/Schierke - Bei Christiane Hopstock liegen die Nerven blank: „Ich war gegenüber dem Nationalpark immer sehr kompromissbereit – jetzt aber ist meine Geduld wirklich am Ende.“ Die 54-Jährige redet sich schnell in Rage, wenn sie auf die lodernden Flammen am Königsberg oberhalb von Schierke angesprochen wird.