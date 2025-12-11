weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Tourismusangebot im Harz: Gratis-Bahnfahrten für Gäste: Steigt Quedlinburg beim „Selketalpass" ein?

Tourismusangebot im Harz Gratis-Bahnfahrten für Gäste: Steigt Quedlinburg beim „Selketalpass“ ein?

Mit dem „Selketalpass“ können Gäste, die in teilnehmenden Kommunen übernachten, fahrplanmäßige Züge der Selketalbahn gratis nutzen. Drei Städte sind bereits dabei, nun setzt auch Quedlinburg ein Zeichen.

Von Petra Korn 11.12.2025, 15:00
Ein Zug der Selketalbahn am Bahnhof Strassberg (Harz).
Ein Zug der Selketalbahn am Bahnhof Strassberg (Harz). Foto: Peter Gercke

Quedlinburg/MZ. - Als Kooperation zwischen der Harzer Schmalspurbahnen GmbH und der Stadt Harzgerode ins Leben gerufen, sind Ballenstedt und die Stadt Falkenstein/Harz bereits mit im Boot. Jetzt signalisiert auch Quedlinburg die Bereitschaft, künftig beim „Selketalpass“ mitzumachen.