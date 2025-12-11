Mit dem „Selketalpass“ können Gäste, die in teilnehmenden Kommunen übernachten, fahrplanmäßige Züge der Selketalbahn gratis nutzen. Drei Städte sind bereits dabei, nun setzt auch Quedlinburg ein Zeichen.

Quedlinburg/MZ. - Als Kooperation zwischen der Harzer Schmalspurbahnen GmbH und der Stadt Harzgerode ins Leben gerufen, sind Ballenstedt und die Stadt Falkenstein/Harz bereits mit im Boot. Jetzt signalisiert auch Quedlinburg die Bereitschaft, künftig beim „Selketalpass“ mitzumachen.