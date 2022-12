Gondeln stehen gerade still

Thale/MZ - Die große rote Scheibe dreht stetig ihre Runden – wenn die Kabinenseilbahn in Thale in Betrieb ist. Sie ist die gigantische, sechs Tonnen schwere Umlenkrolle für das Stahlseil auf der Bergstation. Aktuell steht sie jedoch die meiste Zeit still, denn die alljährliche Durchsicht ist im Gange. Im April 2012 eröffnete die Kabinenbahn mit Glasböden der Seilbahnen-Thale-Erlebniswelt. Ab dem ersten Weihnachtsfeiertag können Gäste dann wieder in den grünen und weinroten Kabinen hinauf zum Hexentanzplatz fahren und die Aussicht über das Bodetal genießen.

