Bei einem „Rampenlicht reingeschaut“ können Interessierte in Quedlinburg Einblick in die Proben zu „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ erhalten. Wann und wo das möglich ist.

Bei einem "Rampenlicht reingeschaut" gibt es in Quedlinburg Einblicke in die Proben zu einem Stück, mit dem das Harztheater einen gnadenlosen Geschlechterkampf auf die Bühne bringt.

Quedlinburg/MZ/pek. - Die 1966 entstandene Filmadaption ist mit fünf Oscars ausgezeichnet worden; das Original ist das gleichnamige Theaterstück von Edward Albee – und kommt jetzt im Harztheater auf die Bühne. Bevor „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ im Großen Haus in Quedlinburg Premiere feiert, laden das Theater sowie der Musik- und Theaterverein Quedlinburg zu einem „Rampenlicht reingeschaut“ ein, bei dem Interessierte einen Einblick in die gerade laufenden Proben zu dem Stück erhalten können.

Zunächst wird dabei am Donnerstag, 27. Februar, 17.30 Uhr, im Großen Haus in Quedlinburg Dramaturgin Rosmarie Vogtenhuber-Freitag in die Hintergründe zu Stück und Autor einführen, und Regisseur Thomas Wingrich wird einiges zur Konzeption seiner Inszenierung berichten. Dann können die „Rampenlicht“-Besucher schon einmal verfolgen, wie sich Julia Siebenschuh und Arnold Hofheinz in einem gnadenlosen Geschlechterkampf als Intellektuellenehepaar Martha und George laut Theater die Pointen und Boshaftigkeiten nur so um die Ohren werfen. Mit in ihrem Wohnzimmer und mittendrin im bitterbösen Beziehungs-Spiel: Jan Saure als junger Biologieprofessor Nick und Julia Jäger als seine „Süße“ genannte Frau.

Im Anschluss an den Probenbesuch besteht für das Publikum noch die Möglichkeit zum Gespräch über das Stück oder das Theater, wozu der Quedlinburger Förderverein und das Harztheater einladen. Der Eintritt zum „Rampenlicht reingeschaut“ ist frei.

Die Premiere von „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ wird dann am Freitag, 7. März, 19.30 im Großen Haus in Quedlinburg stattfinden. Bis Mai sind weitere Aufführungen in der Kammerbühne Halberstadt und im Großen Haus in Quedlinburg geplant sowie ein Gastspiel am Ernst-Barlach-Theater in Güstrow.