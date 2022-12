Glatteis führt zu Stürzen und Blechschäden in und um Quedlinburg

Überfrierender Regen: Was konkret passiert ist, berichten unter anderem Polizei und Harzklinikum.

Landkreis Harz/MZ - Mehrere Verkehrsunfälle und zig gestürzte Personen in Quedlinburg und anderen Harzkreisorten sind das Ergebnis der Niederschläge am Montag: Auf „Gefahr für Leib und Leben durch schlagartig gefrierenden Regen“ bis in die Mittagsstunden hatten unter anderem die Warn-Apps Nina und Katwarn hingewiesen. Sie verbreiteten die Glättewarnung des Deutschen Wetterdienstes.