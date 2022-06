Glamour im Alltag: Olga Thierbach-McLean unterrichtet Burlesque in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - Eine Hand hat Olga Thierbach-McLean in die Hüfte gelegt, die andere schnippt im Takt zu Beyoncés Lied „Fever“. Elegant setzt sie einen hochhackigen Schuh vor den anderen, lässt die Hüften zur Musik kreisen. Ihre Haltung strahlt Selbstbewusstsein aus. „In jeder Frau steckt eine Diva“, erklärt die 48-jährige Quedlinburgerin. In ihrem Burlesque-Kurs bei der Kreisvolkshochschule, der am Donnerstag startet, will sie dieses Lebensgefühl auch anderen vermitteln.