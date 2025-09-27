Der Angelsportverein hat den Gemeindeteich in Neudorf, eines seiner Pachtgewässer, abgefischt. Die Stadt Harzgerode will ihn renaturieren lassen. Warum es nur gemeinsam funktioniert und die Arbeit dennoch nicht ausgeht.

Teich in Neudorf wird entschlammt – wie aus einem Tümpel ein Angelteich werden soll

Der Gemeindeteich in Neudorf wurde abgefischt. Er soll entschlammt und renaturiert werden.

Harzgerode/Neudorf/MZ. - Nach rund vier Jahrzehnten will die Stadt Harzgerode den Neudorfer Gemeindeteich wieder auf Vordermann bringen, ihn entschlammen und renaturieren lassen. Den Anfang haben die Mitglieder des Angelsportvereins Unterharz gemacht und das Gewässer abgefischt, Karpfen, Hechte und Weißfische mit Keschern aus dem Teich geholt und sie dann umgesetzt. Doch die Arbeiten begannen mit einer bösen Überraschung.