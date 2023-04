Petra Wiesenmüller betreibt ihr Sportstudio in Quedlinburg seit 30 Jahren. Was ihr wichtig ist.

Gesundheit im Harz: Seit 30 Jahren in Quedlinburg in Bewegung

Petra Wiesenmüller leitet den Rückengymnastik-Kurs in ihrem Sportstudio. Das besteht inzwischen seit 30 Jahren.

Quedlinburg/MZ - „Und lächeln!“, ermuntert Petra Wiesenmüller die Teilnehmer der Rückengymnastik-Gruppe, während sie diese die Arme strecken und fest gegriffene Handtücher hinter den Rücken kreisen lässt. Seit 30 Jahren betreibt Petra Wiesenmüller ihr Sportstudio Medico in Quedlinburg. Und die Frauen und Männer, die am Montagvormittag ihren Übungsanweisungen folgen, trainieren hier meist auch schon mehr als 20 Jahre, einige sogar von Anfang an.