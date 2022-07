Gespräche in Reinstedt: Misstrauen und Hoffnung

Vertreter verschiedener Bürgerinitiativen und aus der Landespolitik diskutieren beim Runden Tisch in Reinstedt.

Zahlreiche „Nein zur Deponie“-Transparente hängen in Reinstedt.

Reinstedt/MZ - Wer durch den Ort Reinstedt fährt, kommt an den „Nein zur Deponie“-Transparenten nicht vorbei. Sie hängen an Zäunen und Hauswänden und machen klar: „Wir wollen keine riesige Deponie in Reinstedt, die zu zusätzlichen Umweltbelastungen für Reinstedt und Umgebung führt!“