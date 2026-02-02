Ulrich Fritsche aus Ballenstedt hat alle Kontinente bereist und lebensgefährliche Situationen überstanden. Von seinen Abenteuern abseits der Touristenpfade erzählt er in seinem Buch „Ins Blaue - Vergiss das Wichtige nicht!“. Am 7. Februar kommt er damit in den Schlossbahnhof.

Ballenstedt/MZ. - Pauschalreisen? Cluburlaub? Nichts für Ulrich Fritsche. Ein Zelt irgendwo in der Wildnis war ihm lieber als ein weiches Bett im Hotel. Fernab der Touristenrouten wollte er entdecken, was ein Land wirklich ausmacht, selbst wenn das gefährlich werden könnte. Alle Kontinente dieser Erde hat er bereist und seine Erlebnisse aufgeschrieben: „Ins Blaue - Vergiss das Wichtige nicht!“ heißt sein Buch, das er gemeinsam mit Kerstin Lassak am 7. Februar ab 15 Uhr im Schlossbahnhof Ballenstedt vorstellt und von seinen vielen Reisen erzählt.

Schachspiel öffnet dem Talent aus Ballenstedt das Tor zur Welt

Ulrich Fritsche wurde 1943 in Ballenstedt geboren und entdeckte als Kind seine Leidenschaft für Schach. Das Spiel hat ihm das Tor zur Welt geöffnet; er war DDR-Kinder- und Jugendmeister, durfte an internationalen Turnieren teilnehmen. Bei einer Weltmeisterschaft in Schweden nutzte er die Chance zur Flucht in den Westen. Als Chemiker arbeitete er ab 1973 am Fraunhofer-Institut im Sauerland.

Ulrich Fritsche hat die ganze Welt bereist und erzählt davon in seinem Buch "Ins Blaue - Vergiss das Wichtige nicht!" Foto: Kunze

Seine Neugier auf die Welt stillte er durch Reisen in ihre entferntesten Winkel. Fritsche war Globetrotter und Backpacker: auch allein unterwegs, im direkten Kontakt mit den Einheimischen. „Ich saß oben auf den Tomaten“, erinnert er sich an die Mitfahrt in einem Lkw, der die Landstraße zu einem Bergdorf im Jemen hinauf holperte.

„Das gefährlichste Land, in dem ich war, war Neuguinea. Da bin ich filmreif überfallen worden“, erzählt der Ballenstedter. „Es war mir schon klar, dass es das gefährlichste Land war. Aber eben auch das spannendste.“ Als ihm das passierte, sei er schon über 50 gewesen - aber fit: „Ich hatte zeitweilig durch vieles Bergsteigen auch Waden, um die mich mancher Fußballer beneidet hat. 20 Kilo und mehr konnte ich locker den ganzen Tag tragen.“

Weltreisender war am liebsten in der Natur unterwegs

In Lebensgefahr sei er ein paar Mal gewesen, stellt er nüchtern fest. Manchmal durch schlechtes Wetter, auf Bergtouren ...

Am liebsten war Ulrich Fritsche in der Natur unterwegs. In Costa Rica wollte er unbedingt den Quetzal sehen, den „Göttervogel“ der Maya. „Den konnte ich sogar fotografieren, der ist wunderschön.“

Meistens sei er nur einmal in einer Gegend gewesen, aber manchmal auch zweimal. Eine Region in Patagonien hat er im Abstand von 20 Jahren besucht. Eine ernüchternde Erfahrung: „Es hatte sich sehr stark verändert. Wo vorher Wildnis war, gab es Wiesen und Farmen.“ Oder Nepal: „Als ich das erste Mal in Kathmandu war, bekam man Bergschuhe nur irgendwo Second Hand. Später gab es zwei Straßen voller Sportgeschäfte. Da hat sich manches gewaltig verändert.“

Neugier auf Kulturen aller Kontinente und die mystische Welt von Hieronymus Bosch

Sein Buch hat er im eigenen Hazeka-Verlag veröffentlicht, mit dem er vor allem „verborgenen Sinngehalt von Kunst ans Licht“ fördern will. Denn Ulrich Fritsche hat nicht nur über seine Reisen geschrieben. Mehrere Bücher hat er beispielsweise dem niederländischen Maler Hieronymus Bosch und seinen geheimnisvollen Werken gewidmet.

Ulrich Fritsche, „Ins Blaue - Vergiss das Wichtige nicht! Merkwürdige Reiseerlebnisse weltweit“, Verlag Hazeka, ISBN 978-3-00-076389-2, 24 Euro