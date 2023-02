Geschäftsführer: „Wir sind weiterhin am Wachsen“

E-Service Haberkorn in Harzgerode: Elektroinstallationen, Photovoltaik, After-Sales

Harzgerode/MZ - Allmählich wird’s eng. Dabei ist es gerade mal ein paar Monate her, dass bei E-Service Haberkorn in der Stolberger Straße in Harzgerode umgebaut, ein Teil des Lagers abgetrennt und zum Büro wurde. Zehn Arbeitsplätze entstanden. „Mir war schon beim Umbau bewusst, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann“, erklärt Thomas Haberkorn, Geschäftsführer und Sohn des Firmengründers Uwe Haberkorn.