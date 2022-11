Gernröder zeigt Bilder vom „Suchen und Finden“

Gernrode/MZ - Von Arbeiten, die strenge geometrische Formen aufgreifen, über Bilder mit üppig-farbenfrohen Motiven bis hin zu detailgenauen Stillleben reicht die Spannbreite der Kunstwerke, die jetzt unter dem Titel „Suchen und Finden“ in der Galerie Haus Sonnenschein in Gernrode zu sehen sind. Es sind Bilder in Emaille und Acryl, Arbeiten von Hans-Werner Matthias, der nach 2015 nun zum zweiten Mal in der Galerie in seinem Heimatort ausstellt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.