Gernröder Weg in Quedlinburg: Fahrer hatte keinen Führerschein und keine Kennzeichen am Auto

Quedlinburg/MZ - Am Donnerstag befuhr ein 49-Jähriger mit einem Pkw Mitsubishi den Gernöder Weg, um gegen 15.55 Uhr nach links in Richtung eines dortigen Recyclinghofes abzubiegen. Dabei verlor er das hintere linke Rad, sodass das Fahrzeug aufsetzte. Bei der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und der Mitsubishi seit Juni 2020 abgemeldet war. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 49-Jährigen ein. Der Mitsubishi war den Beamten kurz vorher aufgefallen, weil keine Kennzeichen am Fahrzeug angebracht waren.