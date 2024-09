Kirche in Falkenstein/Harz braucht Hilfe Gemeinde will Reparatur der Turmuhr nicht bezahlen

Nach mehr als 90 Jahren streikt das mechanische Uhrwerk im Turm der St. Andreaskirche in Falkenstein/Harz. Es wieder in Gang zu setzen, kommt für die Kirchengemeinde nicht in Frage. Der Pfarrer ist trotzdem zuversichtlich, denn eine Lösung ist in Sicht.