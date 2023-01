Gemeinde Ditfurt hat jetzt eigenen Webauftritt

Ditfurt/MZ - An der Wäscheleine hängt eine blau-gelbe Flagge von Ditfurt. Es ist etwas windig, also flattert sie leicht hin und her, wirft Wellen. Das ist auch so gewollt: Die wehende Flagge soll auf der neuen Internetseite der Gemeinde einen festen Platz haben. Doch bis dahin ist es noch ein längerer Weg.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.