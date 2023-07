„Genuss in Mehrweg“ heißt das aktuelle Projekt von Stadtverwaltung, Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH und Gastronomen. Aber was beinhaltet es eigentlich?

Quedlinburg: Projekt "Genuss in Mehrweg" - Was es jetzt für den Kaffee „to go“ gibt

Welches Projekt es jetzt etwa für den Kaffee „to go“ in Quedlinburg gibt, ist am Dienstag vorgestellt worden.

Quedlinburg/MZ - „Genuss in Mehrweg“ – Plakate und Aufkleber mit diesen Aufschriften zeigen, wo ab sofort das jüngste Gemeinschaftsprojekt in der Welterbestadt im Einsatz ist: der Quedlinburger Mehrwegbecher. In diesem können Kunden ihre To-Go-Getränke genießen – und das nachhaltig.