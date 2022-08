Gefahrenstelle in Neinstedt: Stadt Thale schreitet ein

In der Alexanderstraße drohen Ziegel von einem Dach zu fallen. Warnbaken weisen auf die Gefahr hin. Warum sie erst jetzt aufgestellt wurden.

Von einem Haus in der Alexanderstraße in Neinstedt drohen Ziegel auf den Gehweg zu stürzen.

Neinstedt/MZ - Der Dachstuhl des alten Fachwerkhauses in der Alexanderstraße wirkt marode, durch die Ziegel scheint die Sonne hindurch und einzelne Hölzer ragen scheinbar lose aus der Konstruktion heraus. Immer wieder hatten sich besorgte Anwohner gemeldet, deren Kinder auf dem Weg zur Schule durch die schmale Gasse in Neinstedt gehen, und eine Lösung gefordert. Seit der vergangenen Woche ist die Situation zumindest entschärft: Zwei Baken warnen seit der vergangenen Woche vor der Gefahr. Ortsbürgermeister Detlev Knust zeigt sich erfreut über den Fortschritt: „Jetzt ist was erfolgt und darüber freuen wir uns sehr.“