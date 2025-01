Autofahrer müssen am Donnerstagmorgen im Harz mit hochgefährlichen Straßenverhältnissen kämpfen.

Wernigerode. - Die Polizei warnt vor hochgefährlichen Straßenverhältnissen, die am Donnerstagmorgen für eine massive Unfallgefahr im Harz sorgen.

Demnach schränken Schneefall und Nebel die Sicht der Autofahrer im Landkreis Harz massiv ein. Hinzu komme außerdem eine zunehmende Gefahr durch Eisglätte, heißt es. Schnell würden sich die Straßen im Harz zu Rutschbahnen verwandeln, auf denen das Lenken kaum möglich sei.

Auf der B244 haben die schlechten Witterungsbedingungen bereits zwischen Wernigerode und Elbingerode zu Einschränkungen geführt. Dort versperrte am frühen Donnerstagmorgen ein in Folge von Glätte querstehender Lkw beide Richtungsfahrbahnen. Ein Durchkommen sei kaum möglich gewesen, so die Beamten weiter. Mittlerweile wurde die Fahrbahn wieder beräumt und der Verkehr fließt wieder.