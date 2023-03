Zeugen gesucht Einbrecher beschädigen Eingangstor von KZ-Gedenkstätte in Wernigerode

Einbrecher haben am Wochenende offenbar versucht, in die Mahn- und Gedenkstätte Veckenstedter Weg in Wernigerode einzudringen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.